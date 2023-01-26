ВИДЕО | Мы слабее, когда хватаем друг друга за глотки: Кая Каллас признала, что в воздухе пахнет выборами

Каллас упомянула, что не во всех сферах переговоры и принятие решений проходят гладко. В частности, Кая Каллас имела в виду план развития благополучия, заблокированный министром юстиции Леа Данилсон-Ярг (Isamaa). „Мы ничего не смогли сделать, потому что министр юстиции была против. С этим планом связаны вопросы разрыва зарплат по гендерному типу, доступность публичных пространств для детей и уязвимых членов нашего общества, кроме того, на нем завязаны средства из еврофондов. Видимо, в оставшиеся до выборов недели нам нужно относиться к подобным ситуациям с определенным коэффициентом, делающим скидку на предвыборную пору“, - посетовала премьер-министр.

Кая Каллас, тем не менее, выразила надежду на то, что проекты, в которые было вложено много сил, все же не зарубятся на корню новым правительством, вне зависимости от того, какие политические силы в него войдут. „Эстония будет жить и после 5 марта, нам придется искать компромиссы и договариваться. Мы слабее, если хватаем друг друга за глотки. Между тем, наша общая цель - благополучие страны, ее свобода и обеспечение безопасности“, - подытожила свою ремарку Кая Каллас.

В пресс-конференции также приняли участие министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван и министр обороны Ханно Певкур, которые говорили о поддержке Украины, решениях в энергетической сфере и о увеличении обороноспособности Эстонии, в том числе о призыве в эти выходные резервистов для участия в масштабных зимних учениях.

Смотрите запись пресс-конференции с переводом на русский язык.