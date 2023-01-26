Россия вновь нанесла массированный удар по Украине. Известно об одном погибшем и двух раненых в Киеве

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о пусках крылатых ракет из Волгодонска и района Каспийского моря. Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил о минимум пяти запущенных ракетах. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о пусках ракет с шести российских бомбардировщиков Ту-95 из Мурманской области. „Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях“, — уточнил он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак около 8:30 по местному времени заявил о первых сбитых российских ракетах. Местные власти сообщают, что в регионах работают средства ПВО. В украинских СМИ и пабликах появлялась информация о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Винницкой областях. Главы администраций призывают граждан оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео взрывов.

По Киеву были выпущены более 15 ракет, утверждают в городской военной администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе города. В Голосеевском районе Киева в результате падения частей ракеты по нежилому строению погиб один человек и еще двое получили ранения, добавил он. Кроме того, зафиксированы попадания в Винницкой области, рассказали в военной администрации региона. Также повреждены два объекта энергетической инфраструктуры Одесской области. О пострадавших не сообщается.