ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Должен ли работодатель выполнять все рекомендации врача по гигиене труда, например, оплачивать массаж?

Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла:

Цель контроля состояния здоровья — выяснить, подходит ли работа работнику по состоянию его здоровья. Задача врача по гигиене труда — определить состояние здоровья работника и затем оценить пригодность рабочей среды и организации труда для работника. Если по результатам контроля состояния здоровья выясняется, что для сохранения здоровья работника необходимы изменения в работе, рабочей среде или организации труда, врач устанавливает ограничения или вносит предложения по сохранению здоровья работника. Если оставить без внимания информацию в заключении врача по гигиене труда, здоровье работника может ухудшиться.

Работодатель обязан следовать ограничениям или исключениям, указанным в строке „Заключение“. Например, в заключении врача по гигиене труда написано, что работнику запрещается перемещать тяжести вручную или что работнику для выполнения работы необходимы вспомогательные средства (например, бандажи).

С начала этого года работодатель обязан учитывать предложения врача по гигиене труда по улучшению рабочей среды и условий труда и укреплению здоровья работников, если это не влечет за собой несоразмерно больших затрат для работодателя. При необходимости работодатель может включить предложения в программу деятельности анализа рисков.

При учете предложений врача по гигиене труда у работодателя есть пространство для принятия решений, то есть работодатель не должен учитывать предложения, которые влекут за собой несоразмерно высокие затраты. Работодатель руководствуется разумностью затрат, учитывая положение конкретного предприятия и суть предложения. Например, можно учитывать следующие факторы: затраты работодателя на реализацию предложения, возможности финансирования, уместность адаптации, приведет ли реализация предложения к существенным организационным изменениям/снижению качества работы, повышению в результате адаптации эффективности труда конкретного работника, а также других работников.