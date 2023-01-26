МОК назвал условия для возвращения россиян на соревнования

В частности, на соревнования могут быть допущены спортсмены, которые „не выступали против миротворческой миссии МОК“, активно поддерживая спецоперацию на Украине, а также те, кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.



Отмечается, что всем заявленным спортсменам придется пройти индивидуальную проверку. В случае нарушения спортсменами вышеуказанных условий их могут снова отстранить.



В релизе МОК отмечается, что подавляющее большинство участников проведенных консультаций по возвращению спортсменов заявили о приверженности объединяющей миссии Олимпийского движения, а также что ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта, в связи с чем следует дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях в строгих условиях.



В соответствии с рекомендациями МОК российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта.



Исполком МОК также заявил, что другие санкции в отношении России и Белоруссии сохраняются: запрет на проведение соревнований на территории двух стран, запрет на национальную символику и участие представителей правительств или госчиновников в мероприятиях.



В конце сентября Бах уже говорил, что „те, кто дистанцировался от властей, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом“.



На это пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что глава МОК снова смешивает спорт с политикой, а президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков называл условия МОК унизительными.



Источник - РБК