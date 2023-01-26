Президент Латвии: помощь Киеву - единственный способ защитить Европу

Поддержка Украины является „единственным способом защитить Европу“, уверен президент Латвии Эгилс Левитс. В интервью DW в среду, 25 января, он приветствовал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) направить танки Leopard 2 Киеву, чтобы помочь ему в обороне страны от российского вторжения. „Думаю, что это правильное решение, поскольку безопасность Европы находится под угрозой“, - подчеркнул он.

Одновременно Левитс отверг аргументы противников этой военной помощи, считающих, что она может ослабить обороноспособность самой Европы и сделать страны Балтии более уязвимыми, поскольку страны ЕС сейчас отправляют Киеву свою лучшую военную технику. „Лучше мы будем помогать Украине сейчас, чем другим странам позже“, - отметил он.

„Россия уже перешла красную черту, начав вторжение в Украину“

Говоря об обвинениях Москвы о том, что Запад своим решением поставить Киеву основные боевые танки перешел красную черту, латвийский президент указал, что РФ совершила это, начав полномасштабное вторжение против Украины, являющейся суверенной демократической страной. „Мы должны помочь Украине защитить нацию, государство, а Россия должна увидеть, что агрессия не может привести ни к каким выгодам“, - подчеркнул он.

По словам Левитса, если позволить РФ извлечь для себя пользу из войны, то ее больше ничто не будет ограничивать и это будет приглашением для нее идти дальше, а также для других стран нападать на соседние государства. „Мы все в Европе сейчас больше думаем о нашей обороне, потому что у нас есть агрессивный сосед. - заявил он. - А поскольку у нас есть агрессивный сосед, то, разумеется, мы наращиваем наши оборонительные способности“. Политик напомнил, что „не НАТО, не Европа, не Германия и не Латвия являются источником войны, а Россия“. „И, конечно, мы защищаемся. Оборона наших государств - наша обязанность“, - добавил он.