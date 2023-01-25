RusDelfi в Эспоо | Михаил Селевко: хотел бы катать программы на свой максимум

Михаил заявил два четверных прыжка - тулуп в каскаде и отдельно сальхов. В каскаде спортсмен допустил серьёзную ошибку - приземлив квад, он не смог прицепить к нему нормально второй прыжок и получился только одинарный.

За свой прокат Селевко получил 73.74 балла, занял по итогам короткой программы 11 место и гарантировал себе выход в произвольную программу.

Корреспондент Rus.Delfi Евгений Грибовский пообщался после проката с Михаилом.

Как оцениваешь свое выступление, что получилось из задуманного, а что можно было сделать лучше?

Получилось передать настроение программы. Были технические ошибки, остался без первого каскада. И на последнем прыжке был не самый лучший выезд. Несмотря на технические ошибки, в общем прокатом доволен.

Сильное волнение было перед стартом?

Если честно, то нет. Пытались себя как-то расслаблять перед соревнованиями, так как обычно я очень волнуюсь и это влияет на прокат. Пытаемся над этим работать.

На трибунах присутствуют твои родители, как тебе легче - когда они рядом или когда дома болеют?

Не знаю. Приятно, когда тебя поддерживают, приятно, что родители приехали посмотреть, но я стараюсь от этого отключиться. Перед выступлением с ними не общался.

Брат тоже здесь (фигурист Александр Селевко - прим. ред)?

Пока что не видел. Перед прокатом списывались, он меня поддерживал, желал удачи.

Что надо сделать в произвольной программе, чтобы ты остался полностью доволен своим выступлением?

Хотел бы на максимум проехать программу. Чисто, без ошибок.

Отличается ли финский лед от эстонского?

Сам лед - нет. Но на этой арене довольно жарко.

Чем займешься в эти два дня до произвольной программы?

Пока ничего не планировал - только тренировка и отдых.

А у тебя есть какая-то конечная цель в фигурном катании?

Хочу кататься чисто, без ошибок, быть довольным собой. Показывать свой максимум на соревнованиях, чтобы продемонстрировать всю ту работу, что проделана и дома и на тренировках.

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