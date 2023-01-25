Правда ли, что в зоопарке Берлина появилось объявление с просьбой „не кормить леопардов пустыми разговорами Зеленского“?
С 23 января 2023 года по Telegram-каналам и соцсетям распространяют фотографию, якобы сделанную в центральном зоопарке Берлина. Сообщается, что там появилась табличка, на которой написано (перевод с немецкого языка в одной из интернет-публикаций): „Дорогие посетители зоопарка! Настоятельная просьба не кормить леопардов пустыми разговорами от Зеленского. Животных может тошнить! Администрация зоопарка“. Утверждается, что таким образом работники парка высказались относительно возможных поставок в Украину танков Leopard.
Посты об этом объявлении появились в Telegram-каналах телеведущего Руслана Осташко (131 000 просмотров на момент написания этого текста), радиоведущего Армена Гаспаряна (94 000), „Саня во Флориде» (397 000), „КБ» (256 000), „Пуля» (171 000), „Шейх Тамир» (152 000), „Дядя Слава» (96 000), „Яков Кедми» (92 000), Tarik_News (55 000), Putin TG Team (76 000), „Украина.ру» (66 000), „Zапашный» (20 000), „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (12 000) и др. Кроме того, фото встречается в пабликах во „ВКонтакте» (например, в сообществе „Топор — хранилище“ пост набрал более 1 млн просмотров), Twitter (тут, тут и тут), „Одноклассниках», „Дзене», а также на некоторых новостных сайтах.
Начнём с того, что мы не смогли найти упоминание этого объявления в зоопарке Берлина ни в одном зарубежном СМИ. Более того, нам не встретился никакой другой снимок таблички с этой надписью — во всех найденных нами публикациях размещено одно и то же фото. Первые записи с вирусной картинкой появились в русскоязычном сегменте интернета, причём изначально в постах показывали лишь часть фотографии, на которой видна только табличка. Через несколько часов появились публикации с полным фото, на котором видно и лицо автора селфи.
Мы установили, что на фотографии запечатлены „Львиные ворота“ — западный вход в Берлинский зоопарк. Точнее, на снимок попало здание одной из двух бывших касс, на котором красуются каменные фигуры различных животных, включая лежащего на крыше льва. В Сети можно найти множество фотографий этих ворот за разные годы (2016-й, 2017-й, 2022-й) и убедиться, что обычно на этих зданиях после редизайна 2016 года размещены две таблички с чёрным фоном: на одной представлен логотип зоопарка (название Zoo Berlin и силуэт гориллы), а на другой указано, где находится информационный центр. Также мы нашли одно исключение, когда на тех же местах повесили плакаты с изображением местных панд.
Оригинал вирусной фотографии мы обнаружили в Instagram, проведя поиск по нескольким хештегам, связанным с Берлинским зоопарком. Так, у исходного поста от пользователя под ником Davy (@deef_s) стоял тег #berlinzoo, а сама запись была опубликована ещё 16 января 2023 года с подписью „Последний день с посещением зоопарка“. На подлинном изображении на табличке нет надписи про леопардов и Зеленского, а имеется лишь логотип парка.
Наиболее ранние публикации с фото и ключевыми словами „зоопарк Берлин Зеленский“ мы обнаружили в Telegram. 23 января 2023 года в 14:05 по московскому времени в канале „Военный обозреватель“ (96 000 просмотров) выложили часть фотографии с табличкой, а в 17:19 с припиской „от подписчика“ канал „Ne.Сахар“ (221 000) разместил сфальсифицированный снимок полностью.
На момент публикации этого текста 25 января 2023 года уже стало официально известно, что Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит их реэкспорт из других стран.
Итог: Фейк