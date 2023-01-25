Правда ли, что в зоопарке Берлина появилось объявление с просьбой „не кормить леопардов пустыми разговорами Зеленского“?

Начнём с того, что мы не смогли найти упоминание этого объявления в зоопарке Берлина ни в одном зарубежном СМИ. Более того, нам не встретился никакой другой снимок таблички с этой надписью — во всех найденных нами публикациях размещено одно и то же фото. Первые записи с вирусной картинкой появились в русскоязычном сегменте интернета, причём изначально в постах показывали лишь часть фотографии, на которой видна только табличка. Через несколько часов появились публикации с полным фото, на котором видно и лицо автора селфи.

Мы установили, что на фотографии запечатлены „Львиные ворота“ — западный вход в Берлинский зоопарк. Точнее, на снимок попало здание одной из двух бывших касс, на котором красуются каменные фигуры различных животных, включая лежащего на крыше льва. В Сети можно найти множество фотографий этих ворот за разные годы (2016-й, 2017-й, 2022-й) и убедиться, что обычно на этих зданиях после редизайна 2016 года размещены две таблички с чёрным фоном: на одной представлен логотип зоопарка (название Zoo Berlin и силуэт гориллы), а на другой указано, где находится информационный центр. Также мы нашли одно исключение, когда на тех же местах повесили плакаты с изображением местных панд.