Безумство или шаг к победе. Как на Западе и в России отреагировали на решение Германии об отправке Leopard в Украину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января на заседании правительства объявил об отправке танков Leopard 2 в Украину. На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 боевых машин Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. „Спектр“ рассказывает, как на это событие отреагировали противоборствующие стороны.
В последние недели поставки танков немецкого производства Leopard были темой жарких споров стран НАТО. В частности, дискуссия велась на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате „Рамштайн“, однако союзники так и не пришли к единому мнению.
При этом Польша и страны Балтии открытым текстом потребовали у канцлера Олафа Шольца разрешить поставки третьим странам, в случае, если сам политик не готов идти на подобные шаги.
В итоге, 25 января Шольц на заседании правительства объявил об отправке танков Leopard 2 в Украину.
На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Берлин также одобрит реэкспорт „Леопардов“ в Украину третьими странами. По словам Шольца, перед союзниками стоит задача оперативно собрать два танковых батальона для Украины.
Канцлер ФРГ также сообщил, что подготовка украинских экипажей в Германии начнется в ближайшее время. Кроме того, пакет помощи будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.
По данным СМИ, власти ФРГ были готовы на поставки „Леопардов“ при условии, что США поставят Украине свои танки Abrams. Накануне Reuters сообщил, что администрация США все-таки приняла решение отправить 30 таких танков в Украину.
„Вместе мы сильнее“: реакция Украины и союзников
Сразу после решения Шольца его по телефону поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.
„Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия — только что в разговоре с канцлером Германии услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии“, — говорится в записи в телеграм-канале украинского лидера.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, несколько дней назад раскритиковавший официальный Берлин, также поблагодарил канцлера.
„Решение об отправке Leopard в Украину — большой шаг к тому, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее“, — написал он в твиттере.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение Шольца „верным“.
„Вместе с танками Challenger 2 эти танки усилят огневую мощь Украины в обороне. Вместе мы активизируем наши усилия, чтобы Украина победила в этой войне и обеспечила прочный мир“, — написал он в твиттере.
14 января Сунак объявлял, что Лондон отправит Украине 14 боевых танков Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты.
„Потеря Германией суверенитета“: реакция Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в дискуссии о поставках танков звучало „очень много взаимоисключающих заявлений, сообщений СМИ и утечек“.
„Понятно, что не все там гладко: и в самом альянсе не все гладко, и с наличием танков не все гладко“, — сказал Песков журналистам.
Член комитета Госдумы по международным делам, „единоросс“ Дмитрий Белик заявил, что отправка танков свидетельствует о потере суверенитета Германии, которая „оказалась не в состоянии отстаивать собственные интересы“ под давлением США.
„Вопрос здесь не только в том, что планируется передача наступательного оружия и его реэкспорт. А еще и в том, как немецкое общество отнесется к тому, что немецкие танки призваны продолжить историю техники, с помощью которой более 80 лет назад фашистская Германия намеревалась совершить свой блицкриг“, — заявил он Lenta.ru.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев считает, что решение властей Германии переводит конфликт „на новый уровень противостояния“
„В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, настроена на неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями.
Выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны“, — говорится в заявлении посольства.
„Единоросс“, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал решение Шольца „безумством“.
„Гражданское общество Германии не в полной мере осознает пагубность этого решения. НАТО и те, кто управляет этими процессами, идут „идут ва-банк“.
Это безумство. Это люди, которые не понимают, что они делают. Россия не будет смотреть на это преступление сквозь пальцы. Мы не можем пустить это на самотёк, понимая, что это угрожает нашей национальной безопасности“, — сказал Водолацкий.