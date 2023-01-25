Безумство или шаг к победе. Как на Западе и в России отреагировали на решение Германии об отправке Leopard в Украину

В последние недели поставки танков немецкого производства Leopard были темой жарких споров стран НАТО. В частности, дискуссия велась на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате „Рамштайн“, однако союзники так и не пришли к единому мнению.

При этом Польша и страны Балтии открытым текстом потребовали у канцлера Олафа Шольца разрешить поставки третьим странам, в случае, если сам политик не готов идти на подобные шаги.

В итоге, 25 января Шольц на заседании правительства объявил об отправке танков Leopard 2 в Украину.

На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Берлин также одобрит реэкспорт „Леопардов“ в Украину третьими странами. По словам Шольца, перед союзниками стоит задача оперативно собрать два танковых батальона для Украины.

Канцлер ФРГ также сообщил, что подготовка украинских экипажей в Германии начнется в ближайшее время. Кроме того, пакет помощи будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.

По данным СМИ, власти ФРГ были готовы на поставки „Леопардов“ при условии, что США поставят Украине свои танки Abrams. Накануне Reuters сообщил, что администрация США все-таки приняла решение отправить 30 таких танков в Украину.

„Вместе мы сильнее“: реакция Украины и союзников

Сразу после решения Шольца его по телефону поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

„Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия — только что в разговоре с канцлером Германии услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии“, — говорится в записи в телеграм-канале украинского лидера.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, несколько дней назад раскритиковавший официальный Берлин, также поблагодарил канцлера.