Байден подтвердил, что США отправят Украине танки „Абрамс“

По совам Байдена, США отправят Киеву 31 танк „Абрамс“.

По словам Байдена, такое количество эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Предпринять этот шаг рекомендовал глава Пентагона Ллойд Остин, поскольку это „повысит способность Украины защищать свою территорию и достичь стратегических целей“.

По словам Байдена, поставка может быть осуществлена в течение нескольких месяцев. Танки необходимы, чтобы помочь ВС Украины „улучшить их способность маневрировать на открытой местности“, добавил он. „Ожидание России“ заключается в том, что наш союз „распадется“, сказал Байден о взаимодействии США и Европы. „Но мы полностью, абсолютно и основательно едины“, - подчеркнул он.



Байден заявил, что Abrams — „самые боеспособные танки в мире“, но также они сложны в обслуживании. В связи с этим Вашингтон передаст Киеву необходимое оборудование и начнет подготовку украинских военных „как можно скорее“, передает РБК.

Президент США отметил активизацию поддержки Украины Германией. Американский лидер подтвердил, что у него состоялись телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, французским лидером Эмманюэлем Макроном, британским премьер-министром Риши Сунаком, а также главой правительства Италии Джорджей Мелони. Байден также указал, что поставка танков и поддержка Киева не является „наступательной угрозой“ для России.

С начала российского вторжения США и другие западные союзники Украины отказывались предоставить ВСУ танки.

Сначала это объяснялось нежеланием спровоцировать Москву на эскалацию конфликта и начать прямое военное противостояние со странами НАТО. Позднее Запад начал поставлять Украине все больше современных вооружений, в том числе реактивные системы залпового огня, системы ПВО и бронетехнику.

Позже американские чиновники говорили, что не хотят отправлять „Абрамсы“ Украине - но не из опасений обострить конфликт Запада с Россией. Они утверждали, что американские основные боевые танки очень сложны в эксплуатации и требуют большого объема топлива.

Во вторник правительство Германии объявило, что направит Киеву 14 своих танков Leopard-2 и одобрит поставки такой техники Украине другими странами.