Еврокомиссия сообщила Паэту, что не знает, где находятся замороженные российские миллиарды и сколько их вообще

Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) отправил в Европейскую комиссию следующий запрос: где находятся деньги Российской Федерации и ее олигархов, замороженные после начала войны в Украине Евросоюзом, странами „Большой семерки“ и Швейцарией, то есть деньги, которые должны быть использованы для помощи Киеву?

Речь идет об особенно крупной сумме. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осенью сообщила о том, что заморожены 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро, принадлежащие российским олигархам.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявляла, что „речь идет о более чем 300 миллиардах евро“.

Паэт отправил запрос относительно этих средств и после долгого ожидания получил ответ от представителя Европейской комиссии Майрид МакГиннесс, что для использования активов „сначала необходимо выявить эти активы и их местонахождение“.