Еврокомиссия сообщила Паэту, что не знает, где находятся замороженные российские миллиарды и сколько их вообще(44)
Правление Европейского союза и правительства государств-членов ЕС обманули ожидания столь нуждающегося в помощи украинского правительства. Речь идет о более чем 300 миллиардах евро.
Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) отправил в Европейскую комиссию следующий запрос: где находятся деньги Российской Федерации и ее олигархов, замороженные после начала войны в Украине Евросоюзом, странами „Большой семерки“ и Швейцарией, то есть деньги, которые должны быть использованы для помощи Киеву?
Речь идет об особенно крупной сумме. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осенью сообщила о том, что заморожены 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро, принадлежащие российским олигархам.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявляла, что „речь идет о более чем 300 миллиардах евро“.