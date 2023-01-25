ЧЕ-2023: итальянцы выиграли короткую программу у пар

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, набрав 70.45 балла. Второй результат показала пара из Германии Анника Хокке и Роберт Кункель, которые набрали 67.08 балла. Третьими с 62.77 стали немцы Алиса Ефимова и Рубен Бломмар.