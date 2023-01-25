ЧЕ-2023: итальянцы выиграли короткую программу у пар
Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, набрав 70.45 балла. Второй результат показала пара из Германии Анника Хокке и Роберт Кункель, которые набрали 67.08 балла. Третьими с 62.77 стали немцы Алиса Ефимова и Рубен Бломмар.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Пары
Короткая программа
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,45
2. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,08
3. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 62,77
4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 62,46
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 59,48
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 57,97
7. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 54,16
8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 53,29
9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 49,43
10. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 47,53
11. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия) – 46,68
12. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 45,40
13. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 42,55