Зимние виды
25.01.2023, 15:53

ЧЕ-2023: итальянцы выиграли короткую программу у пар

 
Сара Конти и Никколо Мачии
Сара Конти и Никколо Мачии
ФОТО: Heikki Saukkomaa | Scanpix

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, набрав 70.45 балла. Второй результат показала пара из Германии Анника Хокке и Роберт Кункель, которые набрали 67.08 балла. Третьими с 62.77 стали немцы Алиса Ефимова и Рубен Бломмар.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Пары

Короткая программа

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,45

2. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,08

3. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 62,77

4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 62,46

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 59,48

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 57,97

7. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 54,16

8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 53,29

9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 49,43

10. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 47,53

11. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия) – 46,68

12. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 45,40

13. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 42,55

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