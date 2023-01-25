Рост Euribor, самые ужасные дома в Таллинне, ювелир-грабитель, нож в сердце и чудесное спасение. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Почему из-за роста Euribor жители Эстонии дарят банкам сотни миллионов евро?
Кто и как распространяет кремлевскую пропаганду в Эстонии?
Последние месяцы Эдгара Сависаара
10 самых уродливых домов в Таллинне
Заступился за кассира в Кадриорге - получил нож в сердце. Чудесная история о настоящем благородстве и спасении жизни
15 минут на похороны. Как в Эстонии так изменилось отношение к культуре погребения?
Семья эстонского священника обвиняет его в домашнем насилии
Кинокритик Антон Долин: „Я не верю, что возможно российское кино в эмиграции“
Как богатый ювелир из Тарту организовал ограбление на миллион
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.