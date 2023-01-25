Эстонский экспресс
25.01.2023, 19:26

Рост Euribor, самые ужасные дома в Таллинне, ювелир-грабитель, нож в сердце и чудесное спасение. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
Новый "Эстонский Экспресс" уже в продаже!
Новый "Эстонский Экспресс" уже в продаже!
ФОТО: Коллаж | Delfi Meedia

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Почему из-за роста Euribor жители Эстонии дарят банкам сотни миллионов евро?

  • Кто и как распространяет кремлевскую пропаганду в Эстонии?

  • Последние месяцы Эдгара Сависаара

  • 10 самых уродливых домов в Таллинне

  • Заступился за кассира в Кадриорге - получил нож в сердце. Чудесная история о настоящем благородстве и спасении жизни

  • 15 минут на похороны. Как в Эстонии так изменилось отношение к культуре погребения?

  • Семья эстонского священника обвиняет его в домашнем насилии

  • Кинокритик Антон Долин: „Я не верю, что возможно российское кино в эмиграции“

  • Как богатый ювелир из Тарту организовал ограбление на миллион

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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