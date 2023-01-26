Универсальная услуга в тупике. Кристьян Ярван предлагает гибридный план, остальные не советуют спешить

Начиная с конца 2022 года, мы все чаще становимся свидетелями того, что биржевая цена электроэнергии ниже цены в рамках универсальной услуги. Взять хотя бы вторник, 24 января, когда среднесуточная стоимость электроэнергии на бирже составила 14,53 цента, в предыдущие дни. Цена производителя универсальной услги остается неизменной — 15,4 цента за киловатт-час. „Сегодня мы видим, что универсальная услуга невыгодна ни бытовым потребителям, ни предпринимателям, ни самоуправлениям. Биржевая цена электроэнергии уже длительное время ниже цены универсальной услуги“, - сказал глава парламентской специальной комиссии по контролю за госбюджетом Тынис Мёльдер.