Универсальная услуга в тупике. Кристьян Ярван предлагает гибридный план, остальные не советуют спешить(5)
В соответствии с новым законопроектом концерн Eesti Energia обязан будет продавать электроэнергию по выгодной потребителям цене. Если биржевая цена окажется ниже цены универсальной услуги, то по биржевой цене, если выше, то по цене универсальной услуги, пишет издание Ärileht.
Начиная с конца 2022 года, мы все чаще становимся свидетелями того, что биржевая цена электроэнергии ниже цены в рамках универсальной услуги. Взять хотя бы вторник, 24 января, когда среднесуточная стоимость электроэнергии на бирже составила 14,53 цента, в предыдущие дни. Цена производителя универсальной услги остается неизменной — 15,4 цента за киловатт-час. „Сегодня мы видим, что универсальная услуга невыгодна ни бытовым потребителям, ни предпринимателям, ни самоуправлениям. Биржевая цена электроэнергии уже длительное время ниже цены универсальной услуги“, - сказал глава парламентской специальной комиссии по контролю за госбюджетом Тынис Мёльдер.