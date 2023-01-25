Полиция ищет пропавшую в Таллинне Нину

В полицию сегодня сообщили, что Нина ушла около 9 часов из своего дома в Мустамяэ и не вернулась обратно. Полицейские проверили район Мустамяэ, больницы и различные возможные места пребывания, но до сих пор не удалось найти женщину.

Рост Нины - 153 см, она худощавого телосложения. У нее седые волосы, и, уходя из дома, она была одета в коричневую куртку до колен с капюшоном, темные штаны и сапоги. На голове у Нины серая шапка, и на шее у нее может быть коричневый шарф.

Полиция просит всех, кто видел соответствующую описанию женщину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.