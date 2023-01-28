Известный российский кинокритик Антон Долин: „Начало войны было таким шоком, что после этого я был готов к чему угодно“

Вне всяких сомнений Антон Долин — самый известный российский кинокритик. В марте 2022 года он уехал из России, на тот момент не понимая, сколько продлится это вынужденное отсутствие, оставив работу главного редактора в журнале „Искусство кино“ и запланированные многочисленные поездки по России. Из-за антивоенной позиции кинокритик оказался в опасной для него и его семьи ситуации: так, незадолго до отъезда на двери его квартиры неизвестные написали букву Z. В Таллинне Антон Долин выступил перед слушателями из Еврейской общины и гостями интеллектуального бара Põhja Öökull в Старом городе.

Насколько вы были готовы к тому, что не скоро вернетесь домой после отъезда из Москвы?

Вы знаете, начало войны было таким шоком, что после этого я был готов к чему угодно — к высадке инопланетного десанта в Москве или, наоборот, в Мариуполе. Честное слово, когда это произошло, если бы на следующий день мне сказали, что начинается ядерная война, или что Вашингтон теперь завоюет Россию в ответ на вторжение в Украину, я бы пожал плечами. Поэтому вопрос моей собственной судьбы — потерю работы, дома — я принимал с какими-то притупленными эмоциями. А потом просто привык. Какое-то состояние…