ВИДЕО | Ой! Леброн Джеймс (113 кг) упал на зрительниц
Лидер „Лос-Анджелес Лейкерс“ Леброн Джеймс во время матча НБА с „Лос-Анджелес Клипперс“ в погоне за мячом влетел в зрителей в первом ряду.
Падая, 38-летний баскетболист влетел в двух женщин и, перевалившись через кресла, оказался на полу, пишет РБК.
Инцидент произошел в третьей четверти матча, в котором „Лейкерс“ в итоге уступил со счетом 115:133. На счету Джеймса 46 очков в этой встрече.
Согласно данным на сайте НБА, вес Джеймса превышает 113 кг.
Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (дважды в составе „Майами“, по разу с „Кливлендом“ и „Лейкерс“), четырехкратный самый ценный игрок НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США (2008, 2012).
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