ВИДЕО | Ой! Леброн Джеймс (113 кг) упал на зрительниц

Инцидент произошел в третьей четверти матча, в котором „Лейкерс“ в итоге уступил со счетом 115:133. На счету Джеймса 46 очков в этой встрече.



Согласно данным на сайте НБА, вес Джеймса превышает 113 кг.



Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (дважды в составе „Майами“, по разу с „Кливлендом“ и „Лейкерс“), четырехкратный самый ценный игрок НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США (2008, 2012).



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.