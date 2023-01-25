Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open

В четвертьфинале Рублев, занимающий шестую строчку в мировом рейтинге, встречался с девятикратным победителем турнира сербом Новаком Джоковичем и проиграл со счетом 1:6, 2:6, 4:6.



Теннисисты провели на корте два часа, сообщает РБК.

Следующим соперником Джоковича будет американец Томми Пол.



Рублеву 25 лет, он никогда не выходил в полуфинал Australian Open. Россиянин проиграл Джоковичу третью очную встречу из четырех.



В другом полуфинале сыграют россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас



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