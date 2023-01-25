25.01.2023, 13:20
Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open
ФОТО: | Scanpix
Первая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал первого в сезоне турнира серии „Большого шлема“ Australian Open, который проходит в Мельбурне.
В четвертьфинале Рублев, занимающий шестую строчку в мировом рейтинге, встречался с девятикратным победителем турнира сербом Новаком Джоковичем и проиграл со счетом 1:6, 2:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте два часа, сообщает РБК.
Следующим соперником Джоковича будет американец Томми Пол.
Рублеву 25 лет, он никогда не выходил в полуфинал Australian Open. Россиянин проиграл Джоковичу третью очную встречу из четырех.
В другом полуфинале сыграют россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас
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