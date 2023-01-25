Майка Тайсона обвинили во втором изнасиловании

В частности, истица заявила, что боксер изнасиловал ее в лимузине и это привело к „физической, психологической и эмоциональной травме“ в последующие годы. „Я cела в лимузин Тайcона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайcон cразу начал прикаcатьcя ко мне и попыталcя поцеловать. Я неcколько раз говорила ему „нет“ и проcила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем cтянул c меня штаны и жеcтоко изнаcиловал“, — утверждает потерпевшая.



Тайсон побывал за решеткой несколько раз. Он был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон 10 февраля 1992-го и получил шесть лет тюрьмы, но вышел на свободу досрочно уже через три года. В 1999-м спортсмену дали год тюрьмы за избиение участников автомобильной аварии. А в 2008-м он был на сутки задержан по делу о хранении наркотиков.



Тайсон считается самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (выиграл чемпионский пояс в возрасте 20 лет 144 дней) и абсолютным чемпионом мира (в 21 год). Помимо этого он единственный боксер в истории, кому удавалось шесть раз подряд защитить титул абсолютного чемпиона мира. На счету 56-летнего американца 50 побед, в том числе 44 нокаутом, при шести поражениях.

