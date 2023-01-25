Обстрел Макеевки: там погибло больше военных, чем сообщило минобороны России

Имя первого российского военного, погибшего при обстреле Макеевки, появилось уже 2 января. О смерти Александра Крашенинникова сообщили на странице самарского храма Иоанна Богослова (то, что военный погиб именно в Макеевке, подтвердилось чуть позже). .

Приказ об отправке мобилизованных в зону боевых действий поступил в середине декабря, и в Макеевку на территории Донецкой области Украины они прибыли 26 декабря. В ночь на 1 января здание, где размещались военные, обстреляли из РСЗО HIMARS.

По словам родственников, большинство погибших при обстреле Макеевки получили повестки в конце сентября - вскоре после объявления „частичной мобилизации“. Затем около двух месяцев они проходили подготовку в воинских частях Самарской области.

Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших набрала уже почти 55 тысяч подписей. Большая часть погибших и раненных - это мобилизованные из Самарской области. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии попавших под обстрел в Макеевке военных публиковаться все равно не будут.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, произошел в ночь на 1 января. 4 января минобороны России подтвердило смерть 89 человек, и с тех пор не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших.

Данные о погибших в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который Би-би-си ведет совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров на основании открытых источников.

В отличие от чиновников, оккультисты ответили быстро, но их мнения разделились. Одни говорили, что парень „очень слаб, но выживет“, другие - что его больше нет. Через пять дней администрация сельского поселения Обшаровка сообщила, что Михаил погиб.

Не получив ответа, женщины обратились к гадалкам: „Сергеев Михаил Михайлович пропал 1 января 2023 после обстрела ПТУ в Макеевке. Живой он? В каком госпитале? Если не жив, то находится ли тело в морге? Найдется ли он?“

Родственники мобилизованного Михаила Сергеева написали обращения во все возможные инстанции еще в начале января.

Учитывая существенный общественный интерес к обстрелу здания ПТУ в ночь на 1 января 2023 года и важность темы, Би-би-си решила опубликовать поименный список погибших в Макеевке российских военных, имена которых удалось установить на основе открытых источников.

Эту версию критикуют и родственники солдат, и военные эксперты и даже поддерживающие Кремль журналисты и блогеры. Они обращают внимание на то, что военных почему-то расположили в том же здании, что и весь боекомплект, рядом также стояло много техники. Более того, известно много случаев, когда под обстрел ракет HIMARS попадали российские базы, рядом с которыми вообще отсутствует сотовая связь.

Российское министерство обороны настаивает, что мобилизованные сами виновны в том, что их обстреляли. По версии военных чиновников, солдаты в новогоднюю ночь якобы активно использовали сотовые телефоны, что и позволило украинской разведке установить место массового скопления российских военнослужащих.

В числе погибших в Макеевке и самарец Александр Чудов. Вместе с женой Марией они воспитывали двух детей, один из которых имеет диагноз детский-церебральный паралич. После начала мобилизации Мария пыталась добиться отсрочки для мужа, но чиновники ответили ей, что для отцов детей-инвалидов по закону поблажек нет.

Судя по публикациям о похоронах, еще по меньшей мере три гроба пришли в небольшой поселок Мирный (население около 7 тысяч человек).

В сельское поселение Обшаровка с общим населением около 5600 жителей пришло уже три гроба с мобилизованными. Один из них - тот самый Михаил Сергеев, которого близкие пытались найти при помощи тарологов и экстрасенсов.

Первые похороны погибших в Макеевке прошли 7 и 8 января. По мере того, как специалисты опознают тела, в Самарскую область продолжают привозить гробы с мобилизованными. Похороны в регионе проходят практически ежедневно. Самому молодому из установленных нами погибших было 22 года, самому старшему - 48 лет.

„Перед отбытием Александр брал благословение на несение воинских обязанностей у отца Николая“, - уточнялось в посте. С первого дня войны патриарх и все митрополиты Русской православной церкви фактически поддержали участие российских военных во вторжении на территорию Украины.

Мы внесли имена только тех военных, кто точно погиб именно в Макеевке и чью гибель подтвердили на российской стороне. Этот список может быть неполным, и будет дополняться.

Пропавшие без вести

В открытых источниках Би-би-си также удалось обнаружить упоминание 15 военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут.

„Обращались в приёмную губернатора Самарской области - тишина. А также министерство обороны РФ и военный комиссариат. Ответ - 'информации нет'. Звонили во все возможные военные госпитали страны - [отвечают] 'нет таких“ - написали родственники трех самарских военных, не выходивших на связь после обстрела Макеевки.

„После всех моих запросов, обращений, звонков у меня появилось отчаяние. [Кажется], что меня никто не слышит, что обычные простые люди никому не нужны“, - рассказала у себя „Вконтакте“ Светлана, сестра мобилизованного Семена Каштанова.

Семен был мобилизован осенью. Затем около двух месяцев проходил обучение в воинской части в Самарской области. Приказ об отправке мобилизованных в зону боевых действий поступил в середине декабря, и в Макеевку на территории Донецкой области они прибыли 26 декабря. Вплоть до 31 декабря мужчина регулярно выходил на связь с родными, но после обстрела новостей от него не было.

„На наше обращение дать запрос по госпиталям о неопознанных раненых, которые не в состоянии сообщить о себе, ответ был таким. Они позвонили на телефон моего брата, спросив: „Что с тобой и где ты находишься?“ У меня нет слов! Очнитесь, вы думаете, что мы идиоты, что не додумались до этого сами?“ - рассказывает Светлана.

У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы сравнить с данными погибших при обстреле. Но пока о совпадениях им не сообщали.

Еще неделю назад в списке пропавших без вести было по меньшей мере на четыре фамилии больше. Но затем тела Евгения Алмазова, Максима Копейко, Михаила Сергеева и Никиты Калякина опознали и привезли домой. Всех их уже похоронили.