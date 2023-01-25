CNN сообщил о планах властей России мобилизовать еще 200 тысяч человек. В Кремле это отрицают

Как отмечает государственное агентство, у Пескова спросили, является ли материал CNN „настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему“. Представитель Кремля ответил: „Да. Является“.

CNN сообщил 24 января, что президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность провести еще одну волну мобилизации и призвать в армию до 200 тысяч человек. Об этом телеканалу сообщили американские и западные чиновники, знакомые с данными разведки. Источники предположили, что новая волна мобилизации будет „более тихой“.

Высокопоставленный сотрудник западной разведки сообщил CNN, что Путин еще не принял окончательное решение о проведении нового этапа мобилизации, потому что „он почти наверняка обеспокоен общественным резонансом и негативными экономическими последствиями“.

В конце декабря — начале января власти Украины неоднократно заявляли, что в России готовится новая волна мобилизации. Военная разведка Украины утверждала, что в России якобы планируют мобилизовать еще 500 тысяч человек, а призыв может начаться уже 15 января. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что в России готовятся „новые мобилизационные процессы“. Представители Украины не уточняли, откуда узнали об этом.