ЧП и криминал
25.01.2023, 09:20

Очередное нападение собаки. В Ыйсмяэ амстафф напал на людей и крошечного мопса

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: PantherMedia / Winfried Zeißig

Девочка-подросток не смогла остановить своего амстаффа, или американского стаффорширского терьера, от нападения на идущих впереди людей и их мопса. На помощь бросился мужчина, который пострадал, разнимая собак.

Инцидент произошел позавчера около 21:10 на Ыйсмяэском шоссе в Таллинне. Мужчина, который общался с Delfi, сказал, что видел девушку, идущую с амстаффом. Собака была на поводке. „Впереди шли мужчина и женщина. У мужчины на руках был мопс. Амстафф сорвался с поводка и сбил женщину с ног. Затем он напал на мопса, который был на руках мужчины, схватив его за лапу“, — рассказал он.

Разумеется, прохожий не раздумывая кинулся на помощь. „Амстафф вцепился в мопса зубами“, — вспоминает он. Однако вскоре им удалось разнять собак. При этом рука мужчины была повреждена, позже он обратился в ЭMO. Мужчина позвонил в центр тревоги, на место выехали скорая помощь и полицейский патруль.

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