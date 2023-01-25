Очередное нападение собаки. В Ыйсмяэ амстафф напал на людей и крошечного мопса

Инцидент произошел позавчера около 21:10 на Ыйсмяэском шоссе в Таллинне. Мужчина, который общался с Delfi, сказал, что видел девушку, идущую с амстаффом. Собака была на поводке. „Впереди шли мужчина и женщина. У мужчины на руках был мопс. Амстафф сорвался с поводка и сбил женщину с ног. Затем он напал на мопса, который был на руках мужчины, схватив его за лапу“, — рассказал он.