25.01.2023, 09:20
Очередное нападение собаки. В Ыйсмяэ амстафф напал на людей и крошечного мопса(17)
ФОТО: PantherMedia / Winfried Zeißig
Девочка-подросток не смогла остановить своего амстаффа, или американского стаффорширского терьера, от нападения на идущих впереди людей и их мопса. На помощь бросился мужчина, который пострадал, разнимая собак.
Инцидент произошел позавчера около 21:10 на Ыйсмяэском шоссе в Таллинне. Мужчина, который общался с Delfi, сказал, что видел девушку, идущую с амстаффом. Собака была на поводке. „Впереди шли мужчина и женщина. У мужчины на руках был мопс. Амстафф сорвался с поводка и сбил женщину с ног. Затем он напал на мопса, который был на руках мужчины, схватив его за лапу“, — рассказал он.