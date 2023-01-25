Norstat: отставание центристов от EKRE в рейтинге популярности партий сократилось

Самой популярной политсилой страны остается Партия реформ, поддержка которой увеличилась с 31,8% до 31,9%. Популярность EKRE снизилась на 1,5%. до 21,3%.

Четвертое место в рейтинге по-прежнему занимает „Эстония 200“, поддержка которой за неделю выросла с 10% до 10,7%. Популярность соцдемов осталась на отметке в 7,7%. Поддержка Isamaa снизилась с 1,9% до 6,9%. „Зеленых“ поддерживают 2,2%, а „правых“ - 0,9% респондентов.

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