СМИ: В Германии приняли решение о поставках Украине танков Leopard

По их данным, Берлин готов отправить в Украину как минимум одну роту „Леопардов“.

По данным телекомпании ABC News, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, в ходе переговоров на авиабазе Рамштайн 12 стран согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин разрешит реэкспорт.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что официально о решении может быть объявлено в среду. По данным Spiegel, решение уже принято.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что о решении может быть объявлено в среду, передает Би-би-си.

Издание сообщает также, что правительство ФРГ планирует дать разрешение и на экспорт этих танков, принадлежащих другим государствам (в том числе Польше).