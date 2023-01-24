Нарва прекращает совместную проектную деятельность с Ивангородом

За последние 20 лет Нарва провела ряд успешных приграничных проектов с соседним российским Ивангородом, благодаря чему по проектам Est-Rus Fort 1 и 2 в городе были реновированы бастионы, а также построен речной променад и соответствующая инфраструктура.

В новых условиях, когда из-за войны в Украине Европейские фонды больше не рассматривают Россию как партнера по проектам, Нарве необходимо пересмотреть свою проектную деятельность.

„Разумеется, мы готовы наши проекты переориентировать и подать в эти фонды. Сейчас все растерянны. Непонятно, что делать, куда двигаться. Est-Rus для нас был действительно выгодным. В рамках проекта можно было легко ходатайствовать о получении денег, и мы были успешны. Сейчас мы должны посмотреть, что делать“, - рассказала мэр Нарвы Катри Райк