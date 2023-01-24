Разнообразные ПВХ холлы на все случаи жизни

Производство переместилось из волости Кохила на новый завод в технопарке Рингтеэ в 2021 году. Лаане говорит, что с их командой из 35 человек работать превосходно, все очень поддерживают друг друга, и это позволяет быстро находить решения для любой проблемы или заказа.

„С 2014 года мы производим и проектируем собственные ПВХ холлы „под ключ“ под брендом FinEst-Hall. В нашем случае поговорка „сапожник без сапог“ не работает — мы построили себе завод, где можем производить стальные конструкции и ПВХ покрытия в одном месте и в рамках контролируемого процесса. Таким образом, мы можем разрабатывать новые группы продуктов и сразу же внедрять их“, — рассказывает исполнительный директор.

Основной деятельностью компании FinEst-Hall в момент ее основания было посредничество в поставках стальных конструкций для крупных продавцов ПВХ холлов в Скандинавии. Однако поскольку объемы неуклонно росли, показалось разумным начать самостоятельно производить подобные конструкции. В ходе развития деятельности были обучены монтажные бригады, и через некоторое время уже в Эстонии началось производство покрытий ПВХ.

„Кроме того, мы производим туннельные хлева, в которых овцы или крупный рогатый скот могут укрыться от непогоды. В конце 2022 года мы, например, установили холл на заводе по производству рыбной муки, который был спроектирован и оснащен солнечными батареями на крыше, чтобы в условиях сегодняшнего энергетического кризиса здание могло самоокупаться. У нас есть решение для большинства товаров и продукции, которые необходимо защитить от снега, дождя и солнца“, — объясняет Лаане.

Исполнительный директор предприятия Яанус Лаане говорит, что ПВХ холлы FinEst-Hall предназначены для любой компании, испытывающей нехватку производственных площадей и нуждающейся в складах без непосредственного контроля температуры. Холлы устанавливали на заводах для хранения готовой продукции, на предприятиях пищевой промышленности для хранения упаковочных материалов и тары, большое количество холлов было произведено также для хранения сыпучих материалов, зерна, рапса, гороха, гранул, удобрений и т. п.

Сами проектируют, строят и устанавливают

Девиз предприятия Finest-Hall — поддерживать длительные партнерские отношения, при которых сотрудничество не заканчивается после завершения строительства одного холла. Например, в нескольких портах для PK Terminal за несколько лет были установлены холлы с площадью хранения почти 30 000 м2, а для Baltic Agro — десяток холлов для хранения зерна и т. д. Лаане добавил, что на складе у них хранятся стандартные конструкции холлов и их установка занимает всего несколько месяцев, в то время как для реализации решений, разработанных по индивидуальному заказу, может потребоваться полгода.

„Наше конкурентное преимущество обеспечено качественным внутренним управлением и реализацией проектов — начиная с обработки заказа и заканчивая установкой. Причем все этапы от проектирования до сдачи объекта отслеживаются и происходят в одном месте. Холлы разработаны с учетом снеговых и ветровых нагрузок конкретной местности, а конструкции имеют маркировку CE и изготовлены в соответствии с действующими стандартами. Мы используем только высококачественные материалы и имеем соответствующие сертификаты. Мы также готовы помочь нашим клиентам, когда оплата за холл уже внесена, но при этом возникает необходимость в модификациях“, — говорит Лаане.

Кроме того, у FinEst-Hall есть большая клиентская база для вторичного рынка ПВХ холлов: если бизнес-модель предприятия меняется, то использованный холл при необходимости можно переместить в новое помещение или продать. FinEst-Hall позаботится как о вывозе холла, так при желании и о поиске нового владельца. „Продажа подержанных ПВХ холлов — процесс недолгий, чаще покупателей больше, чем продавцов, а стоимость холлов со временем не сильно снижается“, — поясняет генеральный директор.

В будущем план расширяться

В настоящее время предприятие работает в основном в странах Балтии и Финляндии, где удалось доказать эффективное соотношение цены и качества ПВХ холлов для фирм. Холлы также устанавливались в Португалии, Франции и даже в Республике Коми в России.

„На следующие 5 лет мы запланировали усиленный рост нашей доли рынка в Швеции и Норвегии. При первой же возможности мы поможем при постройке складов в Украине. Сейчас мы поддерживаем связи и готовы откликнуться. Развитие продукции, цифровизация и автоматизация нам не чужды, и это развитие никогда не остановится“, — добавляет Лаане. Самыми большими инновациями в развитии продукции являются Päikesehall («Солнечный холл“) со встроенными солнечными панелями и Kerghall («Легкий холл“), самостоятельно устанавливаемый заказчиком.

Сийм Клеберг, Владелец хозяйства по разведению крупного рогатого скота и выращиванию зерновых культур Leevre OÜ У нас возникла острая необходимость в месте для хранения сена для животных в защищенных от непогоды условиях. Предыдущий сенной сарай был очень старым и разрушался под тяжестью снега. Мы искали быстрое решение возникшей проблемы и нашли предприятие Finest-Hall, которое осуществило весь процесс за три недели. Через три недели вместо старого сарая у нас был отличный и красивый красный ПВХ холл. Сейчас мы используем его для хранения сельскохозяйственного оборудования: ангар большой и высокий, и зерноуборочный комбайн отлично в нем помещается. Мы также используем там пилораму для распила бревен. Мы очень довольны холлом.