Правда ли, что в Нефтекамске на похоронах педофила из ЧВК „Вагнер“ выставили детский конвой?

Снимок изображает караул из юношей на кладбище некоего северного, судя по фону, города. Фотография сопровождается подписью „В Нефтекамске с почестями похоронили героически погибшего на СВО солдата, ранее осуждённого за педофилию. В знак признательности перед краем герою выставили почётный караул из юнармейцев“.



Фотографию с такой подписью распространили некоторые вебсайты (JoyReactor (1, 2), „РусМонитор», Каспаров.ru). Но особенную популярность она получила в социальных сетях — на Facebook и в Telegram. Стоит выделить канал „Труха Украина» (1 100 000 просмотров), персональный канал известного журналиста Александра Невзорова (620 000 просмотров), а также ресурсы „Питер против мобилизации» (43 000) и „Реальная Беларусь» (15 000).

Как известно, в составе частной военной компании Вагнера в войне против Украины принимают участие российские заключённые, которым основатель ЧВК Евгений Пригожин пообещал помилование по возвращении с фронта, если таковое состоится. Что касается Юнармии, то это военно-патриотическое общественное движение было основано в 2016 году, а шесть лет спустя попало в санкционный список Евросоюза, поскольку его члены „поддерживали захватническую войну России против Украины и распространяли российскую пропаганду войны“.

Однако давайте взглянем на сухие факты, связанные с растиражированной фотографией:

1. Официальных ресурсов у группы Вагнера нет. На неофициальном сайте ЧВК в разделе „Вакансии“ сказано, что наличие судимостей за преступления сексуального характера влечёт отказ в заявке. Аналогичная информация приведена на специализированной страничке ВКонтакте. О похожих ограничениях сообщал и Евгений Пригожин.