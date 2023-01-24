Правда ли, что в Нефтекамске на похоронах педофила из ЧВК „Вагнер“ выставили детский конвой?
В январе 2023 года по соцсетям разошлась фотография, запечатлевшая, как утверждалось, момент отдания почестей бывшему осуждённому за педофилию. Мы проверили, подлинна ли эта фотография.
Снимок изображает караул из юношей на кладбище некоего северного, судя по фону, города. Фотография сопровождается подписью „В Нефтекамске с почестями похоронили героически погибшего на СВО солдата, ранее осуждённого за педофилию. В знак признательности перед краем герою выставили почётный караул из юнармейцев“.
Фотографию с такой подписью распространили некоторые вебсайты (JoyReactor (1, 2), „РусМонитор», Каспаров.ru). Но особенную популярность она получила в социальных сетях — на Facebook и в Telegram. Стоит выделить канал „Труха Украина» (1 100 000 просмотров), персональный канал известного журналиста Александра Невзорова (620 000 просмотров), а также ресурсы „Питер против мобилизации» (43 000) и „Реальная Беларусь» (15 000).
Как известно, в составе частной военной компании Вагнера в войне против Украины принимают участие российские заключённые, которым основатель ЧВК Евгений Пригожин пообещал помилование по возвращении с фронта, если таковое состоится. Что касается Юнармии, то это военно-патриотическое общественное движение было основано в 2016 году, а шесть лет спустя попало в санкционный список Евросоюза, поскольку его члены „поддерживали захватническую войну России против Украины и распространяли российскую пропаганду войны“.
Однако давайте взглянем на сухие факты, связанные с растиражированной фотографией:
1. Официальных ресурсов у группы Вагнера нет. На неофициальном сайте ЧВК в разделе „Вакансии“ сказано, что наличие судимостей за преступления сексуального характера влечёт отказ в заявке. Аналогичная информация приведена на специализированной страничке ВКонтакте. О похожих ограничениях сообщал и Евгений Пригожин.
2. Снимок взят с официального сайта отделения Юнармии, только не в Нефтекамске (Башкортостан), а в Туринске (Свердловская область). На оригинальной фотографии можно различить и имя на одной из могильных плит: Притчин Аркадий Дмитриевич. Речь, очевидно, об участнике Второй мировой войны и кавалере ордена Красной Звезды родом из села Усениново под Туринском. Полный адрес фотографии говорит о том, что она была загружена на сайт в феврале 2018 года.
3. В российских СМИ ничего о захоронениях участников ЧВК Вагнера в Туринске или Нефтекамске в последнее время не сообщалось.
4. По нашим данным, фотография с вводящей в заблуждение подписью начала распространяться с вечера 12 января (пример). Отметим, что утром того же дня крупные российские СМИ передали новость о том, что в Серове, ещё одном городе Свердловской области, с военными почестями был захоронен боец ЧВК Сергей Молодцов, который отбывал срок за убийство собственной матери. Вполне вероятно, эта реальная история могла послужить источником вдохновения для авторов „новости“ о почётном карауле у могилы педофила.
Итог: Фейк