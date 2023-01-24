Судьба нынешнего государственного контролера ЭР практически решена
Сегодня конституционная комиссия Рийгикогу решила направить пленарному заседанию на обсуждение и голосование представленный президентом проект постановления о продлении полномочий Янара Холма в должности государственного контролера на еще один период.
По словам председателя конституционной комиссии Эдуарда Одинца, Холм является умелым лидером и отлично справляется со своими обязанностями в должности государственного контролера. „Надеюсь, что пленарное заседание поддержит его кандидатуру и Холм продолжит занимать должность государственного контролера и на протяжении следующих пяти лет“, – сказал он.
В то же время, заместитель председателя комиссии Яак Валге посчитал, что назначение на должность нового государственного контролера должно быть задачей следующего состава Рийгикогу. „Сейчас у парламента недостаточно времени, чтобы принять решения по назначению кого-либо на такие важные должности“, – сказал он.
Холм вступил в должность государственного контролера 9 апреля 2018 года. Его полномочия истекают 8 апреля 2023 года. В декабре прошлого года президент Алар Карис внес предложение назначить Янара Холма на должность государственного контролера еще на один срок.
В пояснительной записке президент отметил, что Холм обладает 25 годами опыта на руководящих позициях. „Время, проведенное на посту государственного контролера, непосредственное и постоянное общение с Рийгикогу и его комиссиями, а также с Правительством Республики, позволили ему получить хорошее представление о функционировании государства и о его проблемах. В качестве руководителя Государственного контроля Янар Холм всегда стремился к прямому общению с общественностью и лицами, ответственными за принятие решений на всех уровнях, когда речь шла о разъяснении позиций высшего государственного учреждения по аудиту, и подчеркивал важность предотвращения проблем и снижения рисков“, – отметил президент.
Он добавил, что перед тем, как начать выполнять обязанности государственного контролера, Холм занимал должность канцлера Министерства образования и науки, ввиду чего активно общался с другими министерствами, местными самоуправлениями и неправительственными организациями. Это дало Холму представление о многогранности проблем государства и общества. „Целостный взгляд Янара Холма на государство и его личностные качества – обстоятельность, уравновешенность, независимость, объективность, стремление к справедливости и конструктивность – являются хорошей основой для выполнения задач государственного контролера. Исходя из этого, я считаю, что Янар Холм является достойным кандидатом на должность государственного контролера“, – сказал президент в пояснительной записке.
Сегодня конституционная комиссия решила направить представленный президентом проект постановления Рийгикогу „О назначении Янара Холма на должность государственного контролера“ (769 OE) пленарному заседанию на первое чтение и окончательное голосование, которые состоятся 7 февраля.
Во время обсуждения проекта с докладом выступит представитель конституционной комиссии. По предложению комиссии с докладом продолжительностью не более пяти минут также сможет выступить кандидат на должность государственного контролера. Депутаты Рийгикогу могут задать каждому докладчику по одному устному вопросу. После завершения обсуждения пройдут прения, в которых смогут выступить представители фракций. За этим последует тайное голосование, на котором пленарное заседание примет решение по кандидатуре.