Судьба нынешнего государственного контролера ЭР практически решена

По словам председателя конституционной комиссии Эдуарда Одинца, Холм является умелым лидером и отлично справляется со своими обязанностями в должности государственного контролера. „Надеюсь, что пленарное заседание поддержит его кандидатуру и Холм продолжит занимать должность государственного контролера и на протяжении следующих пяти лет“, – сказал он.

В то же время, заместитель председателя комиссии Яак Валге посчитал, что назначение на должность нового государственного контролера должно быть задачей следующего состава Рийгикогу. „Сейчас у парламента недостаточно времени, чтобы принять решения по назначению кого-либо на такие важные должности“, – сказал он.

Холм вступил в должность государственного контролера 9 апреля 2018 года. Его полномочия истекают 8 апреля 2023 года. В декабре прошлого года президент Алар Карис внес предложение назначить Янара Холма на должность государственного контролера еще на один срок.

В пояснительной записке президент отметил, что Холм обладает 25 годами опыта на руководящих позициях. „Время, проведенное на посту государственного контролера, непосредственное и постоянное общение с Рийгикогу и его комиссиями, а также с Правительством Республики, позволили ему получить хорошее представление о функционировании государства и о его проблемах. В качестве руководителя Государственного контроля Янар Холм всегда стремился к прямому общению с общественностью и лицами, ответственными за принятие решений на всех уровнях, когда речь шла о разъяснении позиций высшего государственного учреждения по аудиту, и подчеркивал важность предотвращения проблем и снижения рисков“, – отметил президент.