Как Lidl защищает природу нашей планеты?
Вероятно, делая покупки в магазинах Lidl, вы обратили внимание, что на многих товарах, которые вы кладете в корзину, есть маркировка FSC, Rainforest Alliance – что она означает? Все подобные маркировки имеют важное значение, они показывают то, насколько ответственные методы закупок используются в Lidl.
Предлагаем вашему вниманию краткий обзор того, какое значение имеют знаки качества, встречающиеся на этикетках продуктов питания в Lidl:
В защиту лесов (FSC)
FSC (Forest Stewardship Council), т. е. Лесной попечительский совет, он выступает за ответственное управление лесами во всем мире. Маркировка FSC указывает на то, что продукт поступает из ответственно управляемого леса, где в равной степени ценятся природная среда, сообщества и экономическая устойчивость.
Покупая продукты с маркировкой FSC, вы защищаете лес, видовое многообразие, чистую воду и выступаете за то, чтобы наши леса сохранились для будущих поколений.
В защиту многообразия (Rainforest Alliance)
Rainforest Alliance – это международно признанная экологическая организация, цель которой – защита биологического многообразия, а также поддержка благосостояния фермеров, их семей и сельских общин.
Rainforest Alliance присваивает также сертификат UTZ производителям кофе, какао и чая, который подтверждает их стремление уменьшить воздействие их производства на окружающую среду, способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства и обеспечить благополучие работников.
Более экологичное производство пальмового масла (RSPO)
Круглый стол по устойчивому производству пальмового масла (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – это организация, созданная в 2004 году с целью сделать производство пальмового масла более устойчивым и безопасным на протяжении всей цепочки поставок от производителя до потребителя, чтобы таким образом уменьшить негативное влияние производства пальмового масла на окружающую среду, а также на общины и животных, проживающих в регионах производства. RSPO охватывает все секторы отрасли производства пальмового масла: тех, кто выращивает масличные пальмы, производителей потребительских товаров, дистрибьюторов, банки и инвесторов.
Защищенное географическое указание
Защищенное географическое указание вы можете увидеть на продуктах, один из этапов производства которых осуществляется в определенном географическом регионе. Такую маркировку также могут иметь продукты, которые связаны с определенным географическим регионом или репутацией.
Защищенное обозначение происхождения
Защищенное обозначение происхождения вы можете увидеть на продуктах, происходящих из определенной страны или региона. Критерием маркировки является то, что и сырье, и все этапы производства должны находиться в одной стране или регионе. Свойства и характеристики продуктов с этой маркировкой находятся в прямой зависимости от человеческого и экологического факторов данного региона.