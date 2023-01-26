Как Lidl защищает природу нашей планеты?

Предлагаем вашему вниманию краткий обзор того, какое значение имеют знаки качества, встречающиеся на этикетках продуктов питания в Lidl:

В защиту лесов (FSC)

FSC (Forest Stewardship Council), т. е. Лесной попечительский совет, он выступает за ответственное управление лесами во всем мире. Маркировка FSC указывает на то, что продукт поступает из ответственно управляемого леса, где в равной степени ценятся природная среда, сообщества и экономическая устойчивость.

Покупая продукты с маркировкой FSC, вы защищаете лес, видовое многообразие, чистую воду и выступаете за то, чтобы наши леса сохранились для будущих поколений.

В защиту многообразия (Rainforest Alliance)

Rainforest Alliance – это международно признанная экологическая организация, цель которой – защита биологического многообразия, а также поддержка благосостояния фермеров, их семей и сельских общин.

Rainforest Alliance присваивает также сертификат UTZ производителям кофе, какао и чая, который подтверждает их стремление уменьшить воздействие их производства на окружающую среду, способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства и обеспечить благополучие работников.

Более экологичное производство пальмового масла (RSPO)

Круглый стол по устойчивому производству пальмового масла (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – это организация, созданная в 2004 году с целью сделать производство пальмового масла более устойчивым и безопасным на протяжении всей цепочки поставок от производителя до потребителя, чтобы таким образом уменьшить негативное влияние производства пальмового масла на окружающую среду, а также на общины и животных, проживающих в регионах производства. RSPO охватывает все секторы отрасли производства пальмового масла: тех, кто выращивает масличные пальмы, производителей потребительских товаров, дистрибьюторов, банки и инвесторов.

Защищенное географическое указание