Умер легкоатлет из песни Высоцкого

„Германа Германовича Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино“, — говорится в сообщении.



Климов — мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, в 1959–1970 годах входил в сборную СССР, становился призером чемпионата СССР и ряда международных соревнований по десятиборью и прыжкам в длину.



В 1970 году Климов окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, стал автором сценария художественно-публицистического фильма „Спорт, спорт, спорт“ (1970). Также в числе его работ — „Мужские игры на свежем воздухе“, „Тактика бега на длинную дистанцию“ и другие.



С 1986 по 1991 год Климов возглавлял Федерацию спортивного кино СССР, а в 1988–1991 годах был президентом Международной федерации спортивного кино и телевидения.



Легкоатлет стал прообразом героя „Песенки про прыгуна в длину“ Владимира Высоцкого.





„У меня есть такой приятель — он написал сценарий фильма „Спорт, спорт, спорт“, это брат Элема Климова — Герман Климов. Он замечательный спортсмен, знаменитый наш прыгун в длину. Но у него несчастье (и у Тер-Ованесяна был этот грех): он все время переступает за доску, от которой отталкиваются, — и у него рекорды не засчитываются. А у него, если посчитать, были колоссальные результаты“, — говорится в посвящении Высоцкого к словам песни в книге „Четыре четверти пути“.

Источник - РБК

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