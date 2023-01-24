Алар Карис повысил командующего Силами обороны до генерала

Соответствующий указ был подписан во вторник по предложению министра обороны, передает пресс-служба государства.

„В ситуации, когда быстрое развитие государственной обороны крайне необходимо для обеспечения безопасности Эстонии, Херем сосредоточился на том, что действительно поможет нам предотвратить войну и, в случае необходимости, выиграть ее“, - сказал президент.

Мартин Херем стал командующим Силами обороны 5 декабря 2018 года.

Службу в Силах обороны он начал в 1992 году, был начальником генерального штаба Сил обороны, возглавлял Объединенные учебные заведения Сил обороны и Северо-восточный оборонительный округ, также занимал пост начальника штаба учебного центра в Тапа.