Реакция хозяина собаки на замечание в общественном транспорте: Надень себе намордник и не лай на людей

„Я ехал в автобусе номер 72, на остановке на улице Сыле в автобус вошли мужчина и женщина с собакой. Собака была большая, она явно чувствовала себя дискомфортно и была нервной. К счастью, в автобусе было свободное место, предназначенное для пассажиров с детской коляской, куда эта пара направила собаку. Стоявший там мужчина отступил и перешел в другое место. Пес поартачился и так и сяк, но в конце концов улегся, просунув свой нос между ног хозяйки прямо в сторону прохода для пассажиров. На следующей остановке зашло довольно много народа, и собака в беспокойстве изменила свою позицию. На сей раз хозяева подвинули ногами ее так, чтобы ее морда была направлена в сторону стены“, - описал ситуацию обратившийся в МуПо человек.

Так как пассажир выходил на следующей остановке, и в тот момент для автобуса горел красный свет светофора, то автор рассказа решил спросить, в курсе ли хозяева собаки, что при поездке в Таллинне в общественном транспорте с собакой на ней должен быть намордник.

„Хозяева не реагировали ни на приветствие по-русски или по-эстонски, ни на вопрос, на каком языке с ними можно разговаривать“, - рассказал пассажир. После чего он снова заметил, что у хозяев очень симпатичная собака, но по здешним законам у собаки в автобусе должен быть намордник.

„На это мужчина повернулся и сухо сказал: „Тогда надень по своему закону намордник и не лай на людей!“ Обращу ли я в следующий раз внимание человека на его промах? Вряд ли“.

МуПо напоминает, что согласно таллиннским Правилам содержания собак и кошек, при поездке в общественном транспорте собака или кошка должны быть на поводке, а собака должна носить намордник.

Собаку или кошку разрешено также перевозить в общественном транспорте в переноске, соответствующей действующим требованиям.