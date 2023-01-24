Правительство обновило основы политики безопасности. Каллас: основным источником угрозы является Россия(48)
Правительство одобрило и передаст Рийгикогу основы политики безопасности Эстонии, которые описывают ставшую более напряженной ситуацию с безопасностью, разъясняют цели Эстонии и шаги, необходимые для их достижения.
„Мы обновили основы политики безопасности, потому что международная ситуация с безопасностью ухудшилась“, - сказала премьер-министр Кая Каллас. „Россия начала полномасштабную войну против Украины. Предшествовавшая ей пандемию COVID показала важность влияния на общество факторов, сопутствующих гражданскому кризису. Эти события изменили подход к политике безопасности как в Эстонии, так и на Западе в целом. Это означает, что мы как государство и общество должны быть готовы к тем факторам риска, которые раньше казались нам невероятными“, - сказала Каллас.
„Обновленные основы политики безопасности Эстонии формулируют то, о чем постоянно говорят политики и эксперты – основным источником угрозы для нашей безопасности является Россия“, - сказала премьер-министр. „Целью Эстонии было и всегда остается сделать агрессию, направленную против Эстонии, неосуществимой. Сегодня мы, как самостоятельно, так и вместе с нашими союзниками, делаем значительно больше для обеспечения собственной безопасности. Мы подняли наши расходы на оборону до самого высокого за всю историю уровня. В 2023 году наши расходы на оборону, достигнув 2,85 процента от ВВП, превысят миллиард евро. В 2022 году мы дополнительно направили на оборону больше 1,2 миллиарда евро“.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что НАТО определило, что Россия является самой главной и непосредственной угрозой для безопасности союзников, мира и стабильности в евроатлантической зоне, еще прошлым летом при обновлении стратегической концепции. Основы политики безопасности Эстонии исходят из той же концепции. „Мы перешли от скрытой конкуренции к открытому противостоянию, в том числе к масштабным военным действиям в Европе. В обстановке этого противостояния и формируется новая международная архитектура безопасности. Для Эстонии экзистенциально важно сохранение международного порядка, основанного на демократических ценностях и правилах“, - подчеркнул он.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, одной из самых важных составляющих новых основ политики безопасности является впервые конкретно сформулированная цель по защите гражданского населения. „Эстония серьезно инвестировала в военную оборону, однако происходящее в Украине является наглядным уроком того, насколько важно обеспечить защиту гражданского населения, чтобы в условиях военной агрессии были обеспечены безопасность людей и их готовность защищать свою страну, а также способность общества функционировать в целом. Только защищенной границы мало, если внутри страны люди находятся под военным ударом или беззащитны перед лицом любой другой катастрофы, вызванной человеческим или природным фактором. Речь идет не только о войне, возьмем, к примеру, взрыв газопровода, который произошел на позапрошлой неделе в Литве, или наводнения в Латвии. Развитие концепции защиты гражданского населения поможет лучше реагировать на подобные ситуации и даст людям знания и средства, необходимые для того, чтобы справиться с кризисом и помочь согражданам. Согласованная в документе обязанность в дальнейшем гарантировать постоянное бюджетное финансирование защиты гражданского населения обеспечивает нам возможность начать наконец системно и широко развивать эту сферу“, - сказал министр внутренних дел Ляэнеметс.
В основах политики безопасности подчеркивается, что, с учетом возросшей военной угрозы со стороны России, необходимо увеличить расходы на оборону по крайней мере до трех процентов ВВП, к которым добавятся расходы Эстонии на прием союзнических войск. Аналогично с оборонными расходами в государственной бюджетной стратегии обеспечивается также постоянное финансирование развития защиты гражданского населения с учетом потребностей в инвестициях, выявленных на основании различных кризисных сценариев.
Обновленная концепция эстонской политики безопасности исходит из широкого подхода к безопасности. Помимо военной обороны она охватывает также сплоченность общества и жизнеспособность государства, экономическую безопасность, жизненно важные услуги, внутреннюю безопасность, а также международные направления деятельности.
Россия постоянно использует для достижения своих политических целей гибридные атаки и ассиметричные приемы. Такая деятельность может коснуться наиболее уязвимых сфер жизни от энергетической зависимости до искусственно создаваемой миграции или атак на жизненно важные услуги и киберсферу. Постоянным источником опасности для Эстонии является деятельность российских спецслужб, в том числе усилия по расколу общества и сознательному распространению ложной информации. Важно, чтобы население Эстонии могло распознавать дезинформацию, распространяемую Россией, и противостоять ей.
Для укрепления своей обороноспособности Эстония, основываясь на военных рекомендациях, в ускоренном темпе и полном объеме развивает военные подразделения и возможности, для функционирования которых имеется обученный, регулярно проходящий подготовку, обеспеченный оружием и боеприпасами личный состав.
Основы политики безопасности – это рамочный документ, из которого исходят при составлении программ развития и действий в конкретных областях. Основы политики безопасности 2023 года – это уже пятый подобный документ, берущий начало от основ политики безопасности, разработанных в 2017 году. Документ составляет правительство, а принимает Рийгикогу. Основы политики безопасности дополняются или изменяются в зависимости от того, как меняется обстановка в области безопасности и возможности обеспечить безопасность Эстонии, но каждый состав Рийгикогу обновляет их не реже, чем раз в четыре года.