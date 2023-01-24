Правительство обновило основы политики безопасности. Каллас: основным источником угрозы является Россия

„Мы обновили основы политики безопасности, потому что международная ситуация с безопасностью ухудшилась“, - сказала премьер-министр Кая Каллас. „Россия начала полномасштабную войну против Украины. Предшествовавшая ей пандемию COVID показала важность влияния на общество факторов, сопутствующих гражданскому кризису. Эти события изменили подход к политике безопасности как в Эстонии, так и на Западе в целом. Это означает, что мы как государство и общество должны быть готовы к тем факторам риска, которые раньше казались нам невероятными“, - сказала Каллас.

„Обновленные основы политики безопасности Эстонии формулируют то, о чем постоянно говорят политики и эксперты – основным источником угрозы для нашей безопасности является Россия“, - сказала премьер-министр. „Целью Эстонии было и всегда остается сделать агрессию, направленную против Эстонии, неосуществимой. Сегодня мы, как самостоятельно, так и вместе с нашими союзниками, делаем значительно больше для обеспечения собственной безопасности. Мы подняли наши расходы на оборону до самого высокого за всю историю уровня. В 2023 году наши расходы на оборону, достигнув 2,85 процента от ВВП, превысят миллиард евро. В 2022 году мы дополнительно направили на оборону больше 1,2 миллиарда евро“.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что НАТО определило, что Россия является самой главной и непосредственной угрозой для безопасности союзников, мира и стабильности в евроатлантической зоне, еще прошлым летом при обновлении стратегической концепции. Основы политики безопасности Эстонии исходят из той же концепции. „Мы перешли от скрытой конкуренции к открытому противостоянию, в том числе к масштабным военным действиям в Европе. В обстановке этого противостояния и формируется новая международная архитектура безопасности. Для Эстонии экзистенциально важно сохранение международного порядка, основанного на демократических ценностях и правилах“, - подчеркнул он.