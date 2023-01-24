Инцидент возле заправки: агрессивный мужчина кричал и стучал в окна. Приехала охрана и полиция

21 января в центр тревоги поступило сообщение о том, что возле автозаправки Circle K на улице Выру в Тарту ходил мужчина, кричал, стучал в окна заправки и спрашивал работника автозаправки, видит ли он оружие.

„Работник предмета, похожего на оружие, не видел, ему ничем не угрожали, но все-таки он решительно и быстро нажал тревожную кнопку. Мужчина на автозаправку не проник, ничего с собой не взял и никто не пострадал“, — сообщила пресс-секретарь PPA Рагне Кейск.

„После срабатывания сигнализации на место приехали и охранная фирма, и полицейский патруль, но буянивший возле заправки мужчина к тому времени уже успел уйти. Для выяснения деталей инцидента полиция возбудила уголовное дело“, — добавила она.

В ночь на 22 января на находящуюся по соседству, на улице Аардла, автозаправку кто-то проник и украл сейф с наличными на сумму 1300 евро. По данному инциденту также возбуждено уголовное расследование.

По словам Кейск, в настоящее время у полиции нет оснований подозревать, что инциденты, произошедшие на заправочных станциях в Тарту в одни выходные, как-то связаны между собой. „Также не можем привести какие-либо еще подобные случаи, произошедшие в последнее время“, — отметила она.

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