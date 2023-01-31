Ребенок позвонил в Инфоцентр отравлений: после приема MMS меня сильно тошнило

„Здравствуйте, я пил MMS, что мне теперь делать? Я несовершеннолетний, в семь часов я выпил с водой одну каплю MMS, в восемь часов еще одну. Сейчас я чувствую себя нормально, но через десять минут после приема MMS меня сильно тошнило. Я боюсь его пить, но мама хочет, чтобы завтра я три раза принял MMS“. Такой звонок раздался на днях в Информационном центре отравлений (Mürgistusteabekeskus). Это всего лишь один телефонный звонок из многих, которые связаны с „чудо-лекарством“ MMS (аббревиатура английских слов miracle mineral supplement – чудесная минеральная добавка — прим. перев.).