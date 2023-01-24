Правительство Эстонии хочет направить в Ирак 110 военных

„Краеугольным камнем эстонской политики безопасности являются прочные союзнические связи. Увеличивая свой вклад в возглавляемую США международную операцию Inherent Resolve, Эстония тем самым укрепляет фундамент своей безопасности, делая более прочными союзнические связи с США, Великобританией и Францией. С другой стороны, тем самым Эстония непосредственно способствует укреплению безопасности в Ираке, стабильности на Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.

„Участие в операции также поможет развитию Сил обороны в целом. Это даст им возможность испытать свои знания и умения, отточить совместные действия с союзниками и партнерами“, - добавил министр обороны.

Предложение правительства состоит в том, чтобы Эстония с весны начала участвовать в операции в масштабе подразделения размером до уменьшенной пехотной роты, которая бы выполняла задачи по охране базы и быстрому реагированию. К подразделению добавились бы национальный элемент поддержки, штабные офицеры и унтер-офицеры при штабе батальона возглавляемой Великобританией операции в Эрбиле и дивизионном штабе в Багдаде.

Дополнительно Эстония готова предоставить подразделение для спецопераций.

Правительство ходатайствует у Рийгикогу об увеличении мандата для участия в операции Inherent Resolve до конца 2023 года в масштабе до 110 военных.

Действующий мандат парламента предусматривает участие до пяти военных.

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