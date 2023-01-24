Романа Костомарова отключили от аппарата ЭКМО

Один из них отметил, что сегодня фигуриста отключили от аппарата ЭКМО, по его словам Костомарову с каждым днем становится лучше.



Второй источник также заявил о положительной динамике выздоровления у фигуриста, он подчеркнул, что анализы постепенно улучшаются.



Костомаров продолжает находиться в реанимации с пневмонией в стабильно тяжелом состоянии. О госпитализации 45-летнего фигуриста стало известно 10 января. Позднее в тот же день фигуриста перевели в клинический центр „Коммунарка“ и, по сообщениям источников ТАСС и „РИА Новости“, подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), который используется в случае развития острой дыхательной недостаточности. У фигуриста диагностировали одностороннюю пневмонию и грипп.



Спортсмен является чемпионом Олимпиады-2006, двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трехкратным победителем чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006) в паре с Татьяной Навкой.



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