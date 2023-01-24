ВИДЕО | Новый тренд? В футболе впервые показали белую карточку

В матче между женскими португальскими клубами „Бенфикой“ и „Спортингом“ впервые в истории была показана белая карточка.

Во время игры одной из футболисток стало плохо, на поле появились медицинские бригады обеих команд. После того как врачи помогли футболистке, судья показал им белую карточку в качестве благодарности за оказанную помощь. Матч завершился разгромной победой „Бенфики“ со счетом 5:0.

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела использование белых карточек в Португалии в качестве эксперимента. Таким образом ФИФА хочет сделать более значимыми эпизоды, где проявляется этика и вообще что-либо ценное в человеческом смысле.

Во время матча на трибунах присутствовало рекордные для женского португальского футбола 15 023 человек.