Розничные сети считают кассы самообслуживания необходимыми: разве клиент, самостоятельно заправляющий машину, — бесплатная рабочая сила?

По словам руководителя по коммуникации Selver Риво Вески, за кассами самообслуживания будущее, и в этом нет ничего плохого. „Автоматизация и дигитализация — это будущее и единственный способ сделать рабочие процессы более эффективными. Части работы, связанные с человеческим трудом, становятся все более дорогими“, — сказал он.