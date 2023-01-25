Экономика
25.01.2023, 09:00

Розничные сети считают кассы самообслуживания необходимыми: разве клиент, самостоятельно заправляющий машину, — бесплатная рабочая сила?

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

На днях мы опубликовали статью-мнение, в которой руководитель сети магазинов A1000 Тармо Лаусинг сказал, что кассы самообслуживания делают из клиентов бесплатную рабочую силу. Торговые сети с этим не согласны, пишет Ärileht.

По словам руководителя по коммуникации Selver Риво Вески, за кассами самообслуживания будущее, и в этом нет ничего плохого. „Автоматизация и дигитализация — это будущее и единственный способ сделать рабочие процессы более эффективными. Части работы, связанные с человеческим трудом, становятся все более дорогими“, — сказал он.

В Selver кассы самообслуживания пользуются гораздо большей популярностью, чем обычные кассы. „В Selver более 55 процентов покупок совершаются в системе самообслуживания — при помощи пультов SelveEkspress и приложения Partner в совокупности. Самообслуживание — это стандарт, который покупатель ожидает от современного супермаркета“, — сказал Вески.

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