25.01.2023, 09:00
Розничные сети считают кассы самообслуживания необходимыми: разве клиент, самостоятельно заправляющий машину, — бесплатная рабочая сила?(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
На днях мы опубликовали статью-мнение, в которой руководитель сети магазинов A1000 Тармо Лаусинг сказал, что кассы самообслуживания делают из клиентов бесплатную рабочую силу. Торговые сети с этим не согласны, пишет Ärileht.
По словам руководителя по коммуникации Selver Риво Вески, за кассами самообслуживания будущее, и в этом нет ничего плохого. „Автоматизация и дигитализация — это будущее и единственный способ сделать рабочие процессы более эффективными. Части работы, связанные с человеческим трудом, становятся все более дорогими“, — сказал он.