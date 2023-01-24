Число краж на стройках и в производственных помещениях растет

В эти выходные была совершена попытка проникновения на территорию стройки. Аналитика камеры видеонаблюдения зарегистрировала в Таллинне на строительном объекте тревогу, на фото был запечатлен посторонний. Экипажу G4S, отправленному на сигнал тревоги, удалось задержать подозреваемого за пределами стройки.

„Всем строительным и производственным предприятиям стоит снова задуматься о том, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свое имущество“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

На прошлой неделе мобильная видеоохрана передала сигнал взлома и с объекта в Йыхви. В поле зрения камеры передвигались два человека. Отреагировавший патрульный экипаж увидел на месте происшествия, что висячий замок сломан, а крепления металлического забора откручены, но на территории никого не было. Благодаря быстрому реагированию патруля ущерб ограничился сломанным замком.

„В Тарту на прошлой неделе двое мужчин в перчатках и закрытыми лицами вошли через заднюю дверь в помещения предприятия и сразу же направились к кассе, чтобы взять оттуда деньги. Так что воры активизировались сейчас по всей Эстонии“, – добавил Тууль.

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