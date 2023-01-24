Управа Ласнамяэ напоминает: ходатайствовать о субсидии в рамках проекта „Дворы в порядок“ можно до 1 марта

„Некоторые работы в квартирных товариществах требуют инвестиций, которые не каждое товарищество может себе позволить. Чтобы облегчить эту проблему и поспособствовать развитию и улучшению жилой среды, город запустил ряд различных программ поддержки квартирных товариществ“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что если в случае большинства субсидий подавать ходатайство можно в течение всего года, то о финансировании в рамках проекта „Дворы в порядок“ необходимо ходатайствовать к определённому числу. Подавать заявку можно, если работы планируются в этом году.

В дополнении к традиционным субсидиям с прошлого года в Таллинне появились две новых меры поддержки квартирных товариществ – пособие на строительство домика для велосипедов и пособие „Зеленый поворот“. В рамках пособия на строительство домика для велосипедов квартирное товарищество может подать ходатайство на строительство домика для хранения велосипедов возле многоквартирного дома. Цель пособия „Зеленый поворот“ - поддержать реализацию документа „Климатически нейтральный Таллинн. Программа сберегающего энергетического хозяйства и адаптации к климатическим изменениям до 2030 года“.