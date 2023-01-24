Управа Ласнамяэ напоминает: ходатайствовать о субсидии в рамках проекта „Дворы в порядок“ можно до 1 марта(1)
Чтобы облегчить финансовые проблемы квартирных товариществ и поспособствовать развитию и улучшению жилой среды, Таллинн запустил ряд различных программ.
„Некоторые работы в квартирных товариществах требуют инвестиций, которые не каждое товарищество может себе позволить. Чтобы облегчить эту проблему и поспособствовать развитию и улучшению жилой среды, город запустил ряд различных программ поддержки квартирных товариществ“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что если в случае большинства субсидий подавать ходатайство можно в течение всего года, то о финансировании в рамках проекта „Дворы в порядок“ необходимо ходатайствовать к определённому числу. Подавать заявку можно, если работы планируются в этом году.
Квартирные товарищества могут ходатайствовать у города Таллинна о получении субсидий на проведение строительно-технической экспертизы состояния балконов и навесов, для деятельности после проведения экспертизы балконов и навесов, обучение члена правления квартирного товарищества и в рамках проектов „Дворы в порядок“ и „Фасады в порядок“.
В дополнении к традиционным субсидиям с прошлого года в Таллинне появились две новых меры поддержки квартирных товариществ – пособие на строительство домика для велосипедов и пособие „Зеленый поворот“. В рамках пособия на строительство домика для велосипедов квартирное товарищество может подать ходатайство на строительство домика для хранения велосипедов возле многоквартирного дома. Цель пособия „Зеленый поворот“ - поддержать реализацию документа „Климатически нейтральный Таллинн. Программа сберегающего энергетического хозяйства и адаптации к климатическим изменениям до 2030 года“.
В 2022 году в рамках различных мер поддержки городом Таллинном были выделены субсидии на реализацию 62 различных проектов в Ласнамяэ. Общая сумма выделенных субсидий составила порядка 200 000 евро. Больше всего ходатайств было подано в рамках проекта „Зелёный двор“. Самые большие суммы были выделены по проекту „Дворы в порядок“. В 2023 году сумма субсидий составит около 100 000 евро. В прошлом году благодаря поддержке города было приведено в порядок 13 дворов, в ходе чего квартирные товарищества смогли заменить устаревшие детские площадки, установить современный домики для мусорных контейнеров, провести ремонт изношенных дорог и тротуаров, а также решить проблемы ливневой канализации.
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