Полиция Норвегии: мы не намерены депортировать в Россию бывшего „вагнеровца“ Медведева

Это подтвердил его адвокат, по словам которого, Медведев содержится под стражей в интересах его же безопасности и готов дать показания против Пригожина и его наемников.

Российская правозащитная группа Gulagu.net в понедельник опубликовала телефонное интервью с Андреем Медведевым, который 12 января был задержан при переходе норвежской границы и попросил о политическом убежище.

Медведев рассказал, что в воскресенье к нему в гостиницу, где он жил после задержания, пришла полиция, заковала его в наручники и отвезла в центр временного содержания. При этом он выразил опасения, что его могут депортировать в Россию, и призвал власти Норвегии не выдавать его и позволить дать показания о деятельности ЧВК, бойцы которой совершают военные преступления в Украине, и ее главы Евгения Пригожина.

Представитель норвежской полиции по этому поводу заявил, что заявления о якобы имеющихся планах по депортации Медведева не соответствуют действительности, однако не стал вдаваться в дальнейшие подробности.

В понедельник норвежский адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес с уверенностью заявил, что риск его депортации равен нулю, а что касается визита полиции и перевода его подзащитного в центр временного содержания, то это связано с возникшими разногласиями по поводу мер, необходимых для обеспечения безопасности самого Медведева.

Этот шаг был предпринят после того, как полиция пришла к выводу, что его положение очень опасно, - сказал Риснес Би-би-си. „Это то, чего все хотели избежать, но мы ищем решения“, - заверил адвокат.

Как сообщала ранее группа Gulagu.net, Андрей Медведев 12 января нелегально перешел сухопутную границу России с Норвегией, был задержан норвежскими пограничниками и сразу запросил защиту и политическое убежище.

По словам Медведева, он был свидетелем внесудебных расправ наемников ЧВК „Вагнер“, убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.