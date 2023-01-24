Второе массовое убийство в Калифорнии за три дня - семь убитых, подозреваемый сдался полиции

Новый расстрел произошел в прибрежном городе Хаф-Мун-Бей в полусотне километров к югу от Сан-Франциско.

Полиция объявила, что стрелявший - официально его пока следует называть „подозреваемым“ - это 67-летний местный житель Чжао Чуньли.

В субботу в другом месте Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса Монтерей-Парк, были убиты 11 человек. Подозреваемый в этом преступлении, 72-летний Ху Цан Тран, застрелился, когда его фургон нашла и заблокировала полиция.

Чжао Чуньли сам явился в полицию примерно через два часа после убийств. Его приезд и задержание зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Первые четыре жертвы Чжао были найдены на грибной ферме, другие три - в транспортной фирме неподалеку.

Мотив убийств пока не известен.

Кристина Корпус, шериф полиции округа Сан-Матео, на чьей территории произошло массовое убийство, сказала на пресс-конференции, что у подозреваемого был при себе полуавтоматический пистолет, из которого он, вероятно, и стрелял. По словам Корпус, Чжао сейчас дает показания.

По словам шерифа, ещё один человек, в которого стрелял Чжао, находится в больнице в критическом состоянии.

Кристина Корпус добавила, что Чжао расстрелял людей при детях, которые только что вернулись из школы.

„Что это значит для детей - увидеть такое - это невозможно представить“, - сказала она.

Член городского совета Хаф-Мун-Бей Дебби Раддок сказала журналистам, что жертвы были китайцами и работали на ферме.

Представитель властей округа Сан-Матео сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что массовое убийство совершил „недовольный работник“ фермы.