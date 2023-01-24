Rimi снижает цены на 300 самых популярных товаров

Руководитель по закупкам Rimi Талис Раак сказал, что в 2022 году цены выросли на 19,4%, причем стремительный рост отразился и на обеденном столе жителей страны: „Прошлогодняя рекордная инфляция изменила поведение потребителей: они значительно чаще ищут товары по акциям и со скидками. Заметному числу клиентов также пришлось сократить потребление продуктов питания. Мы решили снизить цены на несколько сотен продуктов, чтобы у наших клиентов оставалась возможность приобретать важные повседневные товары по доступным и конкурентоспособным ценам“.

Все товары со скидкой получат специальные этикетки, хорошо заметные как в магазинах, так и в интернете. В список получивших скидки продуктов входят мясо, курица, хлеб, булка, молоко, йогурт, сыр, кофе, фрукты и овощи, а также чистящие средства, детские подгузники и многое другое.

„Мы снизили цены на продукты, которые наши клиенты покупают чаще всего. Среди них известные бренды, а также продукция под собственной торговой маркой Rimi. Мы не забыли и о вегетарианцах и веганах. Помимо продуктов питания, предложение распространяется и на некоторые виды промтоваров, которые можно будет приобрести в Rimi по более низким ценам, чем сейчас“, - рассказал о новой ценовой политике Раак.

„Наша цель – удерживать самую низкую фиксированную цену на рынке на товары, важные для наших клиентов. Это означает, что, если другие розничные сети также снижают цены на аналогичные категории товаров, мы снижаем цены еще больше. При этом важно отметить, что мы не будем пытаться перебивать цены в рамках кампаний, которые устанавливаются на разовой основе и на короткий срок“, - пояснил принцип снижения цен Талис Раак.