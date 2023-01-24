В Таллинне сбили 11-летнего ребенка, в Ляэнемаа пострадали 4 человека

В понедельник в 17.48 произошло ДТП в Таллинн е на улице Валдеку рядом с остановкой „Астри“, где 33-летний мужчина на Peugeot Partnerнаехал на 11-летнего мальчика, который, согласно первоначальным данным, перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18.43 произошло ДТП на 4 км дороги Сааника-Мартна в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, где 25-летняя женщина не справилась с управлением Audi A6 и съехала с дороги прямо в дерево. Водителя, а также 20-летнего и 26-летнего пассажиров доставили в Больницу Ляэнемаа, а еще одну 25-летнюю женщину - в Северо-Эстонскую региональную больницу.