Уроки по государственной обороне могут стать обязательными уже с нового учебного года

Министр образования и науки Тынис Лукас хочет сделать уроки по гособороне, которая раньше была предметом по выбору, обязательными. Уже сейчас более половины учащихся выбирают этот предмет в качестве факультативного, и каждый год количество обучающихся составляет более 5000 человек. Менее четверти всех гимназий и профессионально-технических училищ сейчас не предлагают гособорону в качестве факультативного предмета. Однако, согласно предложению министра, каждый год придется обучать на несколько тысяч учеников больше.