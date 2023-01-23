Уроки по государственной обороне могут стать обязательными уже с нового учебного года
Если предложение министра образования и науки окончательно одобрят на заседании правительства, то уже осенью в начале нового учебного года военная подготовка в гимназиях станет обязательной, пишет rus.err.ee.
Министр образования и науки Тынис Лукас хочет сделать уроки по гособороне, которая раньше была предметом по выбору, обязательными. Уже сейчас более половины учащихся выбирают этот предмет в качестве факультативного, и каждый год количество обучающихся составляет более 5000 человек. Менее четверти всех гимназий и профессионально-технических училищ сейчас не предлагают гособорону в качестве факультативного предмета. Однако, согласно предложению министра, каждый год придется обучать на несколько тысяч учеников больше.
„Кайтселийт проводит практическую работу в этой области. За последний год Кайтселийт пополнился большим количеством потенциальных сил, в том числе и учителями. Я уверен, что дефицита ресурсов не будет, и мы сможем эффективно обучать всех гимназистов и студентов профтехучилищ“, - сказал министр образования и науки Тынис Лукас (партия „Отечество“).