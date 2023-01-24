Мнение
24.01.2023, 09:00

МНЕНИЕ | Помнить о прошлом и жить прошлым — разные вещи

 
Русские напрасно ждут, что „наши вернутся“

  • За тридцать лет выучить эстонский на минимальном уровне мог каждый

  • Люди защищают памятники, к которым в советское время даже не подходили

  • Нужно постараться интегрироваться, а не держать камень за пазухой

Дмитрий Иванов
публицист
Lilled Aljoshale
Lilled Aljoshale
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В переломные моменты истории часто меняются не только условия жизни людей, но и их взгляды. И дело тут отнюдь не в отсутствии принципиальности. Хранить память о прошлом и жить прошлым – совершенно разные вещи, но многие эстонские русские, к сожалению, предпочитают последнее, воспринимая любые перемены в штыки, пишет публицист Дмитрий Иванов в своей колонке для RusDelfi.

Не выходить из привычной зоны комфорта и пытаться всеми силами воссоздать то, что безвозвратно ушло – отличительная особенность тысяч людей, родившихся и живших в сознательном возрасте в советское время. И, несмотря на то, что уже более тридцати лет СССР не существует, а современная Россия представляет собой нечто совершенно иное тому, что дорого по воспоминаниям детства и молодости, люди по-прежнему в своих действиях руководствуются советскими догмами, а кто-то даже в тайне ожидает, что „наши вернутся“.

Несомненно, данный подход никак не может способствовать успеху в жизни, но весьма ценен для манипулирования людьми. Избитые лозунги о советской общности и героизме, уникальном цивилизационном влиянии и неизбежности новой интеграции народов бывшего СССР вокруг Москвы успешно эксплуатировались с 1991 года и продолжают использоваться сейчас современной Россией для сохранения влияния на бывшие союзные территории. И люди на это ведутся — слепо защищают памятники, к которым в советские времена даже не подходили, идут на открытое противостояние с национальными властями ради того, чтобы доказать „правильность“ тех или иных вбитых десятилетиями догм. И в результате наживают себе массу проблем — чувствуя неприятие и враждебность, ведь власти республики, со своей стороны, начинают относиться настороженно к этим людям, что порой сказывается на их карьере и общем уровне жизни.

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