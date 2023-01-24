Сааремаа требует деньги у правительства. „К сожалению, мы привыкли к перебоям в электроснабжении. То, что случилось, неприемлемо“

„Островитяне, к сожалению, привыкли к перебоям в электроснабжении, и лучше подготовлены к ним, чем остальные жители Эстонии. По мнению волости Сааремаа и Союза предпринимателей Сааремаа (SEL), ситуация, которая наблюдалась в декабре 2022 года, когда электроснабжение отсутствовало в течение недели, а в некоторых местах и более длительное время, является неприемлемой“, отмечается в адресованном правительству письме.