Экономика
24.01.2023, 09:25

Сааремаа требует денег у правительства. „К сожалению, мы привыкли к перебоям в электроснабжении. То, что случилось, неприемлемо“

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Ремонт причиненных штормом повреждений на Сааремаа.
Ремонт причиненных штормом повреждений на Сааремаа.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Как пишет издание Ärileht, масштабные отключения электроснабжения в декабре вновь высветили проблему острова Сааремаа: необходимо увеличить инвестиции.

„Островитяне, к сожалению, привыкли к перебоям в электроснабжении и лучше подготовлены к ним, чем остальные жители Эстонии. По мнению волости Сааремаа и Союза предпринимателей Сааремаа (SEL), ситуация, которая наблюдалась в декабре 2022 года, когда электроснабжение отсутствовало в течение недели, а в некоторых местах и более длительное время, является неприемлемой“, - отмечается в адресованном правительству письме.

Как пишут представители волости и союза предпринимателей, они понимают, что перебои в электроснабжении были вызваны сложными погодными условиями, но это не может служить оправданием несделанным инвестициям. „Электроснабжение является жизненно важной услугой, и столь длительные перебои влекут за собой не только финансовые потери, они служат серьезным испытанием для семей и предпринимателей“, - отмечается в письме.

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