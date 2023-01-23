Латвия понизит уровень дипломатических отношений с РФ „в знак солидарности с Эстонией“

Как пояснил министр, на такой шаг власти страны пошли „в связи с продолжающейся жестокой агрессией России против Украины и в знак солидарности с Эстонией“.

Изменения вступят в силу с 24 февраля.

МИД РФ утром 23 января объявил, что понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией до уровня временных поверенных в делах. Послу Эстонии было предписано покинуть Москву до 7 февраля. Причиной такого шага Москва назвала недавнее сокращение персонала посольства России в Таллинне и политику эстонских властей, направленную на „целенаправленное разрушение“ отношений.

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