В Ласнамяэ будут снова оказывать бесплатную юридическую помощь

„В прошлом году в управе района Ласнамяэ была проведена реструктуризация, и в сентябре в сотрудничестве с Союзом юристов мы провели пилотный проект, в рамках которого жители могли получить бесплатную юридическую консультацию. Мы очень довольны результатами пилотного проекта и рады продолжить совместную работу, чтобы у наших жителей всегда была возможность обратится к юристу“, ─ сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

„Между Союзом юристов Эстонии и юридическими факультетами Тартуского и Таллиннского университетов существует многолетнее сотрудничество, в ходе которого студенты проконсультировали в общей сложности более 40 тысяч человек, нуждающихся в юридической помощи. Потребность в бесплатной правовой помощи достаточно большая, и только в прошлом году около 300 человек получили юридическую помощь в рамках пилотного проекта“, ─ сказала директор Союза юристов Эстонии Криста Паал. По словам Паал, студенты мотивированы применять свои полученные в университете знания на практике и оказывать юридическую помощь тем жителям района, которые в ней нуждаются.

В июне прошлого года в управе была произведена реструктуризация, в результате которой было сокращено место юриста. С этого времени районную управу обслуживает команда юридической службы города Таллинна. Поскольку консультирование жителей не входит в число предоставляемых юридической службой услуг, управа района искала другие возможности для оказания правовой помощи жителям.

Правовое консультирование в здании управы района Ласнамяэ будет проводиться по понедельникам с 14 до 18 часов. Первую консультацию можно получить уже 23 января в порядке живой очереди без предварительной регистрации.